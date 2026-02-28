R. V.

La Plisan conecta con la línea ferroviaria

Los trabajos para conectar el mayor polígono empresarial del Noroeste, la Plisan, con la línea ferroviaria avanzan según lo previsto y, a lo largo de la jornada de hoy, ha quedado unido el desvío del lado Vigo, a la espera de que esta noche se apliquen los cambios en el lado de As Neves. El objetivo, como avanzó el pasado viernes el presidente portuario, Carlos Botana, es que el lunes pueda circular ya el primer tren. Los trabajos están siendo coordinados por los técnicos de Adif. Más información