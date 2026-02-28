Cedido

El Halo celebra su segundo aniversario con 1,8 millones de viajes anuales

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, celebró hoy el segundo aniversario del ascensor Halo, inaugurado en febrero de 2024, y puso en valor su impacto en la movilidad urbana, asegurando que se ha convertido en «un gran éxito» para la ciudad. Más información