El Halo celebra su segundo aniversario con 1,8 millones de viajes anuales

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, celebró hoy el segundo aniversario del ascensor Halo, inaugurado en febrero de 2024, y puso en valor su impacto en la movilidad urbana, asegurando que se ha convertido en «un gran éxito» para la ciudad. Más información

