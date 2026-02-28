El Halo celebra su segundo aniversario con 1,8 millones de viajes anuales
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, celebró hoy el segundo aniversario del ascensor Halo, inaugurado en febrero de 2024, y puso en valor su impacto en la movilidad urbana, asegurando que se ha convertido en «un gran éxito» para la ciudad. Más información
