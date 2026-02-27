El «Hombre del Bosque» nos muestra las camelias del parque de Castrelos
Aunque algunas de ellas florecen más de una vez al año, la camelia solo muestra una vez sus colores y es ahora. Galicia posee un clima óptimo para el cultivo de esta flor: humedad, temperaturas suaves y suelos fértiles. Hay más de 8.000 especies diferentes, sobre todo repartidas en las provincias de Pontevedra y A Coruña. Tanto es así, que existe un itinerario marcado por Turismo de la Xunta que recorre distintos pazos y jardines. Castrelos es uno de los puntos más destacados. Más información