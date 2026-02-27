Pedro Fernández

El «Hombre del Bosque» nos muestra las camelias del parque de Castrelos

Aunque algunas de ellas florecen más de una vez al año, la camelia solo muestra una vez sus colores y es ahora. Galicia posee un clima óptimo para el cultivo de esta flor: humedad, temperaturas suaves y suelos fértiles. Hay más de 8.000 especies diferentes, sobre todo repartidas en las provincias de Pontevedra y A Coruña. Tanto es así, que existe un itinerario marcado por Turismo de la Xunta que recorre distintos pazos y jardines. Castrelos es uno de los puntos más destacados. Más información