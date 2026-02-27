Concello

El Concello de Vigo aportará más de 1,3 millones de euros al O Marisquiño

El Concello de Vigo blinda su apoyo a O Marisquiño de cara a la edición del próximo verano con la aprobación en junta de gobierno del convenio con el que consigna más de 1,3 millones de euros, aportación puesta en valor por el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. «Financiamos la totalidad y hacemos que sea completamente gratuito para los asistentes, especialmente gente joven», subrayó el regidor, poniendo en valor que Vigo pueda seguir albergando el festival de deporte urbano más importante del mundo en la época estival. Más información