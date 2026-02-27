Concello

Abel Caballero vuelve a replicar a Rafael Louzán por el Mundial 2030: «Vigo tiene mucho más en marcha que otras ciudades»

La polémica por la elección de Vigo como sede del Mundial 2030 se aviva después de que, este jueves, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, desvelase que la FIFA visitará las candidatas españolas a principios de marzo para escrutar los avances en los proyectos y descargarse en los municipios trabajar en los avances de sus proyectos. Ante esto, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha arremetido contra el máximo responsable de la RFEF por negar los avances de la ciudad olívica. Más información