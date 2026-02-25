Jose Lores

Zona Franca y Concello firman el acuerdo para urbanizar el bulevar central y construir un aparcamiento

La lenta y ansiada transformación de la ETEA en un complejo científico en torno a las ciencias marinas da un paso «decisivo» con la firma del convenio para la urbanización del bulevar central y la construcción de un aparcamiento subterráneo en los terrenos de la ETEA. El delegado de Zona Franca y el alcalde vigués, acompañados de la delegada del CSIC en Galicia, la directora del IIM y el rector de la UVigo, rubricaron, sin presencia de ningún representante de la Xunta, el acuerdo que desbloquea años de paralización administrativa y enfrentamientos entre administraciones. Más información