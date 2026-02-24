Dos policías nacionales de Vigo rescataron a un hombre que huía y se golpeó contra un pantalán al arrojarse al mar
Manuel Morgado, ourensano de 47 años de edad, es policía nacional desde hace dos décadas. En la actualidad destinado en la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Vigo-Redondela, el pasado 6 de febrero, un viernes, compartía turno de tarde con Fernando García, un joven agente en prácticas de 27 años natural de las Palmas de Gran Canaria. Estaba siendo un día sin demasiados sobresaltos, pero todo giró en segundos. Porque acabaron la jornada laboral rescatando, en el mar, a un hombre que huyó de ellos en plena intervención policial y que después acabaría siendo detenido por presunto menudeo de drogas. Más información
