O Parlamento de Galicia achega a súa actividade ao alumnado de Vigo nunha charla-coloquio no Colexio Vista Alegre Cabral
O Parlamento de Galicia e a Asociación de Exparlamentarios organizan unha charla-coloquio no Colexio Vista Alegre Cabral de Vigo coa participación dos exdeputados Ramón Cortegoso Fernández, do PPdeG; Henrique Viéitez Alonso, do BNG; e Leticia Gallego Sanromán, do PSdG-PSOE. A sesión, dirixida ao alumnado, ten como obxectivo achegar o funcionamento da Cámara autonómica a través dunha explicación das súas funcións, composición e órganos. Más información
Últimos vídeos
CAMBIO CLIMÁTICO