Malena Álvarez / Gabriela Barreiro

Henry Link, uno de los pioneros del hip hop da una master class en Vigo

Su llegada a Vigo fue posible gracias a Diana, más conocida como Diifeeling, es uno de los referentes del hiphop de la ciudad. Ella, aprendió de los vidos que Link colgaba en Youtube hace 14 años. No lo conocía, pero lo seguía. Después, consiguió viajar a Nueva York, París e Italia para poder vivir la experiencia completa. Sus clases de forma presencial. Ahora, ella quiso regalarles a sus alumnos, lo que sería un sueño para la Diana del Pasado. Una master class con su maestro. Aquí, en Vigo, sin necesidad que que cojan todos los vuelos que ella tuvo que coger para poder conocerlo. Más información