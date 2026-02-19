Puerto de Vigo

La nueva «casa» en Vigo para los caballitos de mar empieza a tomar forma

El proyecto HIPPO-REF, que impulsan de la mano la Autoridad Portuaria de Vigo y el Instituto de Investigaciones Marinas-Centro Superior de Investigaciones Científicas (IIM-CSIC), empieza a hacerse visible en la dársena de A Laxe con el inicio de la instalación de la futura «casa» que tendrán en la ría viguesa los caballitos de mar. Personal de ambos organismos llevan toda la mañana trabajando en la colocación de los futuros arrecifes artificiales con los que se pretende fomentar el asentamiento de esta especie marina y mejorar la biodiversidad local. Más información