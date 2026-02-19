Borja Melchor

La comunidad educativa convoca manifestaciones en Vigo, Cangas, Mos, Porriño, Redondela y Ponteareas

La comunidad educativa (alumnado, familias, profesores o personal no docente) convoca el próximo miércoles manifestaciones en Vigo, Cangas, Mos, Porriño, Redondela y Ponteareas desde las 19.30 horas. El objetivo: defender la educación pública con la demanda de mejoras a la Consellería. Esta iniciativa, que será simultánea en varios puntos del área, destaca por la unidad de acción de los protagonistas, que invitan a la ciudadanía a participar para mantener con buena salud un pilar fundamental del Estado de bienestar. Más información