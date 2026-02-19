Concello

Caballero da por hecha la nueva ruta de Peinador

«Con la Xunta y la Diputación o sin ellas, pero Vigo tendrá un vuelo Vigo-Londres». El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, anunció este jueves que está «bastante avanzada la acción» para recuperar la conexión aérea entre el aeropuerto de Peinador y la capital inglesa. Apenas seis semanas después de que Ryanair pusiera fin a esta conexión, el Concello de Vigo ultima un nuevo contrato para devolver el carácter internacional a la terminal olívica. El regidor reivindicó la ronda de reuniones con cinco aerolíneas durante Fitur tras la sangría de rutas perdidas en 2024 y 2025. Además de Vueling, Binter y Air Nostrum que ya operan en la actualidad en la ciudad, Caballero se reunió con Volotea, quien reconoció un «interés mutuo» y que Vigo «encaja» en su estrategia de crecimiento.