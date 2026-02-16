Pedro Fernández

Luisa Sánchez asume la portavocía del PP de Vigo tras un año de presidenta

El próximo fin de semana se cumple un año desde que Luisa Sánchez fue elegida presidenta del Partido Popular de Vigo. Sin embargo, durante este tiempo, la portavocía del grupo municipal recaía en el concejal Miguel Martín, que llegó al cargo tras la salida de Marta Fernández-Tapias. Ahora, a poco más de un año para las elecciones, Luisa Sánchez, que será la candidata del PP a la alcaldía, ha decidido dar un paso adelante y ser la nueva portavoz. Esta misma semana se hará el trámite necesario y el objetivo es que en el pleno ordinario de finales de este mes, la presidenta del partido ejerza ya como portavoz y ejercer directamente como oposición del alcalde Abel Caballero.