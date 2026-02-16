Alba Villar

Arranca la huelga de médicos en el Cunqueiro

Más de 170.000 médicos del sistema público de salud están llamados a la huelga desde hoy hasta el viernes. Es el cuarto paro a nivel estatal en menos de un año y en Vigo tuvo esta mañana un considerable respaldo. Varias decenas de facultativos salieron en manifestación desde el Cunqueiro hasta la rotonda de Clara Campoamor para interrumpir el tráfico. La lluvia no les desmotivó ni frenó su paso. Los médicos, a nivel nacional, piden un estatuto propio, que les permita negociar sus condiciones laborales particulares. También impedir los traslados arbitrarios de médicos y acabar con las guardias de 24 horas, que además exigen que se paguen mejor y cuenten para la jubilación. En Galicia los sindicatos también emitieron reivindicaciones propias a la administración gallega. CESM, O’Mega y Simega anunciaron hasta tres convocatorias diferentes para esta semana. Más información