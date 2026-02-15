Pedro Fernández

Luisa Sánchez defiende «un cambio de ciclo» tras 18 años de gobierno socialista

La presidenta del PP de Vigo defendió en una entrevista que «toca un cambio de ciclo» en la ciudad tras 18 años de gobierno socialista y aseguró que su estrategia se basa en «patear» el territorio y practicar una «escucha activa» para construir un proyecto común. En el plano institucional, reprochó al alcalde que «miente» al afirmar que Vigo recibe «solo 5 millones» de la Diputación y sostuvo que, desde su etapa en el organismo provincial, la inversión en la ciudad asciende a 47 millones en dos años. Sobre la financiación de la grada de Tribuna en Balaídos y la candidatura al Mundial 2030, reclamó al Concello que remita «proyecto, presupuesto y plazos» para poder decidir la aportación, al tiempo que reivindicó que la Diputación cofinancia el 50% de la reforma del estadio. La dirigente popular también situó la vivienda como el principal problema, criticando las medidas municipales y destacando la inversión de la Xunta, mientras prometió que, si gobierna, priorizará liberar suelo y cambiar el «talante» de la política local. Más información