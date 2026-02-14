Jose Lores

Vigo llena de color las calles del centro con el desfile del Entroido

Este sábado 14 de febrero, uno de los días grandes del Carnaval 2026 en Vigo se celebra el tradicional desfile de comparsas de Carnaval. Este acto central del Entroido arrancó a las seis de la tarde desde la rotonda de Isaac Peral. El recorrido continuó por García Barbón, para después bajar por Colón y terminar en la Plaza de Compostela.