Marta G. Brea

Vigo dibuja un lazo humano por el cáncer infantil

Un gran lazo humano de color amarillo formado por decenas de personas ha cruzado esta mañana la calle Gran Vía de Vigo como conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil que se celebra mañana 15 de febrero. El evento ha sido organizado por la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (ASANOG) ha vuelto a salir a la calle para visibilizar la lucha contra el cáncer que afecta a niños y jóvenes. Más información