Un muro corriente puede esconder un bosque en miniatura: «El Hombre del Bosque» nos enseña la vida que habita en ellos
Un muro corriente puede esconder un pequeño universo. Así nos lo enseña en este vídeo David Eyo, divulgador científico e influencer conocido en redes como El Hombre del Bosque. Porque incluso en los lugares más comunes hay belleza si aprendemos a mirar. Un muro de bloques aparentemente vulgar se convierte, al acercarnos, en un pequeño ecosistema donde aparecen «ombligos de Venus» iniciando su vara floral, musgos engrosados por las lluvias que aprovechan la humedad y los días más largos para formar esporocitos y reproducirse. Líquenes aferrados a la piedra, o hormigas explorando en busca de comida son solo una pequeña parte del universo que podemos observar si acercamos la mirada y nos fijamos en cada grieta. Porque como expone Eyo, «uno puede acabar enamorado de una especie que ni sabía que existía unos minutos antes».
