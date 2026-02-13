Pedro Fernández

Provivienda ayuda a migrantes que acaban de llegar a la ciudad a conseguir un lugar donde vivir

Provivienda es una organización que ayuda a encontrar casa a personas en riesgo de exclusión social. Migrantes, pero también mayores sin recursos, familias monoparentales o personas con adicciones y trastornos de salud mental. Ana Pardo, la jefa en Galicia, explica que para muchos extranjeros la forma más viable de venir y tener unas coberturas mínimas es a través de la figura de protección internacional, como solicitantes de asilo. Para que se les considere tal administrativamente debe demostrarse que sus vidas corrían peligro en sus países de origen. «Con esa condición de solicitante es más sencillo acceder a puestos de trabajo, pero si después te lo deniegan te quedas sin nada», cuenta Estela. Más información