Jose Lores / Edgar Melchor

Vigo inaugura su Entroido con un Meco sobre la pugna por ser sede del Mundial 2030

La terna de Vigo por figurar como sede del mundial de fútbol del 2030 ha sido el motivo del Meco del carnaval de este año 2026. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, fue el encargado este viernes de entronar la figura en Porta do Sol tras danzar con los tradicionales cabezudos. La representación incluye el estadio de Balaídos y dos imágenes: una del propio Caballero y, detrás, otra con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el máximo mandatario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el gallego Rafael Louzán, ambos abrazados.