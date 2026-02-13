Pablo Hernández Gamarra

El Concello y Zona Franca firman la prórroga de la cesión de la parcela de la grada de Río por 49 años

Balaídos acogió hoy un acto que sirvió para oficializar un trámite fundamental para garantizar el aumento del aforo del estadio. Concretamente, la prórroga de 49 años a favor del Concello del derecho de superficie de una parcela sobre la que está asentada la grada de Río del estadio municipal de Balaídos, propiedad del Consorcio y cedida en 1981 para la ampliación del estadio y que permitirá llevar a cabo las obras necesarias para una posible participación de Balaídos en el mundial de 2030. El delegado de Zona Franca, David Regades, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la presidenta del Celta, Marián Mouriño, suscribieron esta mañana el trámite. Más información