Paso adelante del Concello de Vigo para derribar el Di San Remo de Samil

El Concello dio un paso al frente para el derribo del restaurante, cafetería y heladería Di San Remo de la playa de Samil, cuya concesión finalizó en noviembre tras 40 años de explotación. Adjudicó la redacción del proyecto para la demolición de las instalaciones. Mismo final tuvieron otros negocios hosteleros que daban servicio en el arenal: As Dornas, el Camaleón o el Jonathan (derruido y reconvertido en el Marina Cíes).