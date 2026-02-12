Secciones

Los okupas de la guardería se mudan a una residencia de mayores abandonada

Marta G. Brea

Hasta el pasado domingo, unos veinte okupas vivían en la antigua escuela infantil Dumbo, en la calle Couto San Honorato. La propietaria decidió contratar a una empresa de desalojo exprés para expulsarlos y, de forma inmediata, se mudaron a un sitio ubicado a escasos metros. Concretamente, a la residencia de mayores de la Fundación San Rosendo, ubicada en la plaza de Santa Rita, entre las calles Filipinas y Baixada á Salgueira. Pese a que el edificio está protegido con barrotes y con todas las ventanas tapiadas debido a pasados episodios de okupación, consiguieron encontrar un resquicio, romper una parte del blindaje y entrar en el inmueble, que está en una situación de abandono extremo y en condiciones completamente insalubres. Más información

