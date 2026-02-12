Marta G. Brea

Los okupas de la guardería se mudan a una residencia de mayores abandonada

Hasta el pasado domingo, unos veinte okupas vivían en la antigua escuela infantil Dumbo, en la calle Couto San Honorato. La propietaria decidió contratar a una empresa de desalojo exprés para expulsarlos y, de forma inmediata, se mudaron a un sitio ubicado a escasos metros. Concretamente, a la residencia de mayores de la Fundación San Rosendo, ubicada en la plaza de Santa Rita, entre las calles Filipinas y Baixada á Salgueira. Pese a que el edificio está protegido con barrotes y con todas las ventanas tapiadas debido a pasados episodios de okupación, consiguieron encontrar un resquicio, romper una parte del blindaje y entrar en el inmueble, que está en una situación de abandono extremo y en condiciones completamente insalubres.