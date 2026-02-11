Malena Álvarez

Los martes a las 6 de la tarde voluntarios y usuarios se reúnen en el Colegio Apóstol para conversar, jugar y combatir la soledad

Alumnos de bachillerato del Colegio Apóstol se reúnen con personas mayores usuarias de la asociación Grandes Amigos para compartir experiencias, jugar al bingo y al dominó. Estos encuentros ayudan a reducir la sensación de soledad no deseada que sufren muchas de estas personas, además los jóvenes aprenden valores más allá de los que les explican en las aulas. Los profesores coordinadores de la actividad, destacan que en estas «quedadas» la edad es solo un número, porque cuando mayores y voluntarios se encuentran, los años pasan a un segundo plano. Más información