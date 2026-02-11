R. V.

Colapso en la AP-9 a la entrada y salida de Vigo tras varios accidentes a primera hora

Varios accidentes de tráfico están «bloqueando» la AP-9V tanto de entrada como de salida de Vigo: a primera hora de la mañana, un siniestro en sentido Pontevedra, antes del acceso de Teis, complicaba desde las ocho la circulación de salida, con retenciones que ya alcanzan el túnel de Beiramar y el acceso a la autopista desde Isaac Peral. La situación se complicó más tarde, sobre las nueve, cuando dos coches chocaron por alcance en sentido contrario, hacia Vigo. Más información