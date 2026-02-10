Secciones

Un detenido en Vigo en una operación internacional contra una red que enviaba cocaína y droga sintética a Islandia

La Policía Nacional, en colaboración con autoridades islandesas y lituanas, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la exportación de cocaína y drogas sintéticas a Islandia a través de «correos humanos», conocidos popularmente como «mulas», que llevaban las sustancias en vuelos comerciales. Uno de los detenidos tenía domicilio en Vigo y DNI español, aunque es originario de la República Dominicana. Según ha informado la Policía en una nota de prensa, la red obtuvo beneficios superiores a los 4 millones de euros con la venta de droga desde Sudamérica, que blanqueaban a través de «propiedades y bienes inmobiliarios en Lituania». Más información

