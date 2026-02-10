Secciones

ClinicBot acerca la robótica al laboratorio clínico con prototipos desarrollados por alumnado del FP Montecastelo

ClinicBot acerca la robótica al laboratorio clínico con prototipos desarrollados por alumnado del FP Montecastelo

Pedro Fernández

ClinicBot acerca la robótica al laboratorio clínico con prototipos desarrollados por alumnado del FP Montecastelo

Pedro Fernández

Las prácticas en empresas permiten aplicar los conocimientos adquiridos en la formación en un entorno real antes de lanzarse formalmente al mercado laboral. ¿Pero, y si el estudiante hubiera podido experimentar previamente en un campo más cercano a lo que se va a encontrar? Eso es lo que les ha ofrecido el centro Formación Profesional Montecastelo a cinco alumnos de su ciclo de Automatización y Robótica Industrial y otros dos de Desarrollo de aplicaciones web a través del proyecto Clinicbot. Más información

