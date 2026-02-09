Secciones

Los socavones en el asfalto, un peligro con el que tener cuidado en Vigo

Alba Villar

Alba Villar

Entre los numerosos contratiempos que han provocado las intensas y continuas lluvias registradas en lo que va de año, aparecen los socavones. Traen de cabeza a los conductores, sobre todo, a los de las motos y bicicletas, debido a la peligrosidad que supone pasar con la rueda por encima. Los hay en la avenida de Beiramar, Jenaro de la Fuente, Eugenio Arbones, O Castro… Están repartidos por el municipio y, debido a las precipitaciones, que nos acompañarán durante los próximos días, se prevé que aparezcan más. Más información

