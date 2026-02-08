Alba Villar

El Vigo Quantum Communication Center (VQCC) es el centro de investigación de la Uvigo especializado en tecnologías de comunicación cuántica

Abren por primera vez las puertas de sus laboratorios, cuyo equipamiento puntero les permite competir con cualquier otro centro internacional de alto nivel en este ámbito. El VQCC está adscrito al centro atlanTTic y desde su puesta en marcha en 2022 ha captado en torno a 13 millones de euros a través de proyectos de investigación nacionales y europeos y de contratos de transferencia tecnológica e innovación. Su plantilla actual está integrada por 20 investigadores, 13 doctores y 7 investigadores predoctorales. Y diez de ellos son internacionales. Proceden de Italia, Suiza, Alemania, Portugal, Austria, Rusia e India. Actualmente, tienen 12 proyectos activos: siete europeos, uno de la Agencia Espacial Europea (ESA) y cuatro nacionales. Su objetivo es desarrollar investigación de excelencia en un ámbito de enorme potencial. Y que su trabajo se traduzca en tecnologías y patentes que generen impacto y riqueza en Galicia y en España.