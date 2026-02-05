Secciones

La suspensión de trenes desde y hacia Vigo por la borrasca vacía la estación de Vialia

Alba Villar / Pedro Fernández / Edgar Melchor

Alba Villar

Pedro Fernández

Edgar Melchor

El servicio ferroviario con origen y destino Vigo ha quedado suspendido a causa de la alerta amarilla decretada en Pontevedra por lluvias, vientos y tormentas por el paso de la borrasca Leonardo, ha informado en la mañana de este jueves el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Esta situación ha vaciado la estación de tren de Vialia, en una imagen insólita, y ha provocado que varios viajeros acudan a la de autobuses, pues el transporte por carretera no mantiene restricciones.

