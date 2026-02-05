Secciones

Así se encontraban las estaciones de trenes en Vigo esta mañana

Pedro Fernández

Pedro Fernández

El servicio ferroviario con origen y destino Vigo ha quedado suspendido a causa de la alerta amarilla decretada en Pontevedra por lluvias, vientos y tormentas por el paso de la borrasca Leonardo, ha informado en la mañana de este jueves el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). La suspensión afecta a todos los servicios: alta velocidad, media y larga distancia que conectan las estaciones de Guixar con Santiago, Tui y Ourense; y Urzáiz con Santiago. Renfe comunica además que no hay posibilidad de medios alternativos por carretera, por lo que ha habilitado cambios y anulaciones de forma totalmente gratuita. Más información

