Envato

Leixões saca músculo frente a Vigo como puerto base de trasatlánticos

El puerto de Leixões se ha marcado como objetivo absorber los tráficos de la fachada atlántica. Los de Vigo, incluidos. Pero no solo en materia de mercancías, para lo que está invirtiendo decenas de millones de euros para modernizar y ampliar su terminal; sino también en el sector de los cruceros, donde la operativa sin precedentes en el noroeste peninsular que logró captar en 2025 no solo se multiplicará, como avanzó este periódico, en 2026, sino que se repetirá en 2027 por tercer año consecutivo. Más información