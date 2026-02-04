Concello

Caballero desvela otros tres Vigueses Distinguidos de este año por sus trayectorias en favor de las personas con más necesidades

Nuevas propuestas de Vigueses Distinguidos tras los IES Alexandre Bóveda y Álvaro Cunqueiro, de Coia. El alcalde, Abel Caballero, avanzó que el gobierno local llevará al pleno el nombramiento del exdirector de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo, Gonzalo Davila; de la Fundación Menela; y de la asociación Vida Digna. El objetivo es poner en valor su trayectoria en favor de las personas con más necesidades. Más información