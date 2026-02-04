Caballero desvela otros tres Vigueses Distinguidos de este año por sus trayectorias en favor de las personas con más necesidades
Nuevas propuestas de Vigueses Distinguidos tras los IES Alexandre Bóveda y Álvaro Cunqueiro, de Coia. El alcalde, Abel Caballero, avanzó que el gobierno local llevará al pleno el nombramiento del exdirector de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo, Gonzalo Davila; de la Fundación Menela; y de la asociación Vida Digna. El objetivo es poner en valor su trayectoria en favor de las personas con más necesidades. Más información