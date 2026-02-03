Marta G. Brea

Herida una mujer y su perro tras desplomarse un enorme talud sobre el paseo de Bouzas

Un enorme talud de tierra de unos ocho metros de altura ubicado junto a uno de los extremos del paseo de Bouzas, junto a la zona de Alcabre, se ha venido abajo hiriendo al menos a una mujer que pasaba en ese momento con su perro, que también resultó malherido. Al menos la mujer acabó cayendo a la zona del mar, repleta de rocas en ese momento debido a la marea baja. Según fuentes municipales, habría sido trasladada al hospital con heridas «leves». Se desconoce por el momento si bajo el montón de tierra que ha caído sobre el paseo puede haber alguna víctima. Más información