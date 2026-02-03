Marta G. Brea

Los ferroviarios vigueses realizaron un minuto de silencio en Guixar

El sector ferroviario de Vigo y la provincia de Pontevedra dice basta. Quince días después de la trágica semana que se saldó con los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) con 45 muertos y más de 100 heridos, los trabajadores del mismo se han concentrado para reclamar «más seguridad y menos competitividad» en un ferrocarril «público y social». La cita, programada por los comités de empresa de Renfe y Adif en la provincia, tuvo lugar a las 11.30 horas en la estación de Guixar y contó con la participación de decenas de personas. La concentración coincidió con la convocada para esta mañana a nivel estatal en Madrid por las secciones ferroviarias de todos los Sindicatos, frente al Ministerio de Transportes a las 12:00 horas. Interventores, maquinistas, personal de circulación o talleres acudieron a la terminal olívica para mostrar su preocupación por el estado en el que se encuentra este medio de transporte en todo el país.