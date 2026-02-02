Jose Lores

La devoción por las Candelas persiste aun sin procesión

La tradicional Romería de las Candelas de Castrelos no pudo recorrer las calles, pero vivió una Misa Mayor multitudinaria en la que centenares de fieles encendieron velas para honrar a la Virgen y celebrar esta fecha tan señalada en la que se conmemora la presentación de Jesús por parte de María y José al anciano sacerdote Simeón. Dentro de la iglesia de Santa María, que estaba completamente abarrotada, tuvo lugar una procesión en la que varios fieles llevaron a su patrona, Santa María, hasta el altar al son de las gaitas del grupo Queixumes y entre reverencias de los asistentes. El acto se completó con la suelta de palomas y el levantamiento de dos grandes lanzas.