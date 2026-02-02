Secciones

Puerto de Vigo

Puerto de Vigo

Hay despedidas que no necesitan grandes discursos. Basta con un aplauso largo y sincero. Así se despidió la Autoridad Portuaria de Vigo de Enriqueta Vila, conocida entre ellos como Kety. Una de esas personas que dejan huella y que inicia ahora una merecida jubilación tras casi cuarenta años de trayectoria profesional. Kety llegó al Puerto de Vigo en 1989, desde entonces, ha pasado por diferentes puestos: mantenimiento, compras, almacén y RRHH. Fue en 2005 cuando asumió responsabilidades en el área de Recursos Humanos, un departamento clave en cualquier organización, especialmente en una tan diversa como la Autoridad Portuaria. Más información

