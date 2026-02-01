Alba Villar

Hito en el Álvaro Cunqueiro: 100 cirugías robóticas hepatobiliares

La Unidad Hepatobiliar del Servicio de Cirugía General del CHUVI, en el Hospital Álvaro Cunqueiro, ha superado las cien cirugías robóticas de hígado y páncreas, un logro reservado a pocos centros en España. El doctor Sergio Estévez lidera un programa que utiliza el robot Da Vinci, operando desde una consola para controlar con precisión los instrumentos. En procedimientos complejos, esta tecnología facilita un abordaje mínimamente invasivo y un trabajo altamente preciso, reforzando la especialización del equipo. Más información