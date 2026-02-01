Marta G. Brea

Cientos de personas se manifiestan en Vigo contra la caza

Cientos de personas han respondido, llovizna mediante, a la convocatoria de la Plataforma NAC (No A la Caza) contra la actividad cinegética que salía este mediodía desde Vía Norte con Urzáiz. El llamamiento a través de sus redes sociales instaba a la ciudadanía a protestar «contra la caza y el maltrato animal, especialmente la caza con galgos y otras razas, que sigue siendo legal en España a pesar del sufrimiento que causa».