Cientos de personas se manifiestan en Vigo contra la caza

Marta G. Brea

Marta G. Brea

Vigo
Cientos de personas han respondido, llovizna mediante, a la convocatoria de la Plataforma NAC (No A la Caza) contra la actividad cinegética que salía este mediodía desde Vía Norte con Urzáiz. El llamamiento a través de sus redes sociales instaba a la ciudadanía a protestar «contra la caza y el maltrato animal, especialmente la caza con galgos y otras razas, que sigue siendo legal en España a pesar del sufrimiento que causa». Más información

