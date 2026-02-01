Secciones

Caballero fija prioridades en Vigo

Pedro Fernández

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró en la entrevista que la vivienda será una prioridad y defendió la creación de la empresa municipal Envigo para construir y gestionar alquiler y, sobre todo, movilizar pisos vacíos ofreciendo garantías al propietario (cobro mensual «se alquile o no» y devolución del piso «igual» tras el periodo acordado), además de supeditar cualquier «zona de atención al alquiler» a los datos de un observatorio firmado con la universidad. Sobre Balaídos, afirmó que la reforma y la nueva tribuna «se hará igual», con el objetivo de aumentar aforo y poder acoger conciertos, haya o no Mundial. En el conflicto taxi–VTC, dijo que la Policía está cursando sanciones y que no descarta inmovilizar VTC si la norma lo exige. Y sobre la zona de bajas emisiones, calculó que entrará en 2026, criticó un modelo que «prime la capacidad económica» y apuntó que al inicio buscará un enfoque de adaptación sin multas durante un tiempo. Más información

