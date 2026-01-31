Marta G. Brea

La lluvia respeta a San Blas y los vecinos lo agradecieron celebrando por todo lo alto

El año pasado tuvieron sol y 15 grados de temperatura por San Blas. Pero si este 2026 se caracteriza por algo, es precisamente por todo lo contario. Vigo lleva 57 días casi seguidos bajo la lluvia y, por el momento, no parece que la situación vaya a cambiar. Puede sonar cansino, pero eso no fulminó el espíritu de celebración esta jornada de sábado. Los vecinos de Bembrive están acostumbrados a darlo todo en una climatología adversa, pero aún así tuvieron suerte. Más información