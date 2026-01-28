Pedro Fernández

Aparcar en Vigo, una odisea diaria marcada por la falta de plazas y los altos precios

Aparcar en el centro de Vigo se ha convertido en una auténtica odisea no solo durante las Navidades, cuando la ciudad recibe miles de visitantes, sino a lo largo de todo el año. La elevada demanda y la escasez de plazas disponibles han llevado a una saturación casi permanente de los parkings subterráneos, con más de 500 personas en lista de espera para alquilar una plaza en el corazón de la ciudad. Solo el aparcamiento de Rosalía de Castro cuenta con alrededor de 200 clientes pendientes de que se libere un hueco. La demanda es variada, residentes que buscan una plaza para su vehículo por no disponer en su edificio o trabajadores que la necesitan para estacionarse a diario. La falta de plazas y el coste del aparcamiento son dos de las principales quejas de los ciudadanos. Más información