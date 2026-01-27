J. Valdivia

La presa de Eiras, casi a rebosar tras el paso de la borrasca Joseph

Durante el paso de la borrasca Joseph, la presa de Eiras experimentó un notable aumento en el nivel de sus aguas debido a las intensas precipitaciones que azotaron Galicia. Las lluvias persistentes y los fuertes vientos propios de esta borrasca pusieron de manifiesto la importancia del embalse como sistema de control hídrico, ayudando a prevenir inundaciones aguas abajo. Al mismo tiempo, la borrasca contribuyó a mejorar las reservas de agua tras periodos más secos, recordando cómo estos episodios meteorológicos extremos, aunque potencialmente peligrosos, también resultan esenciales para el equilibrio de los recursos hídricos de la región.