El conselleiro de Sanidad fijó en la segunda semana de marzo el inicio de la actividad del CIS Olimpia Valencia de Vigo

La Xunta ya pone fecha al arranque del esperado Centro Integral de Saúde (CIS) Olimpia Valencia: será en la segunda semana de marzo, según avanzó el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en la presentación del plan funcional celebrada en el Hospital Álvaro Cunqueiro. El nuevo dispositivo, llamado a atender a 42.000 vigueses en el edificio de la antigua Audiencia Provincial de la calle Lalín, abrirá con 122 profesionales (de ellos, 13 de nueva incorporación) distribuidos en 65 consultas y con el foco en reforzar pediatría y salud mental, además de ampliar servicios en atención primaria. La reorganización comenzará con el traslado del personal de López Mora y continuará, por fases, con el Nicolás Peña y con cupos de pediatría y adultos de varios centros de la ciudad; el CIS incorporará también la base del 061 y estrenará cinco nuevas unidades —entre ellas, patología pediátrica crónica compleja, psicología infantil, psicología de atención primaria, trastornos de la conducta alimentaria en pediatría y rehabilitación cardíaca—, mientras que la liberación de espacio en Nicolás Peña permitirá ampliar la unidad de prevención del suicidio y crear dispositivos para adolescentes y para depresión resistente.