Pedro Fernández

«ADN Lego y superpoderes» acerca la ciencia y el conocimiento sobre el cáncer al alumnado

«ADN Lego y superpoderes» es una actividad educativa que combina una charla introductoria y un taller colaborativo para concienciar al alumnado sobre hábitos de vida saludables y acercarle, de forma clara y adaptada a su edad, conceptos clave de biomedicina como el ADN, las mutaciones, el sistema inmune y el cáncer. Tras una breve explicación sobre cómo la genética influye en el desarrollo de la enfermedad y en los tratamientos personalizados, los estudiantes trabajan en grupos para simular una secuenciación de ADN con piezas tipo LEGO, identificar mutaciones y descubrir cómo estás pueden conferir «superpoderes» a una célula del sistema inmune capaz de reconocer y combatir una célula tumoral, culminando la experiencia con una propuesta creativa en la que cada participante dibuja su propia «célula superpoderosa» y su función en la lucha contra el cáncer. Más información