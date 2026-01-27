Alba Villar / Pablo Hernández Gamarra

Más de 500 personas esperan para alquilar una plaza en los parkings de Rosalía de Castro y Plaza de Portugal

Aparcar en el centro de Vigo es una odisea no solo durante las navidades, cuando miles de turistas vienen en sus coches a la ciudad, sino también el resto del año. La demanda es enorme y la oferta es insuficiente. Prueba de ello es que en los principales parkings subterráneos de la ciudad están llenos durante las horas punta del día, pero es que además no tienen plazas disponibles para que residentes de la zona o trabajadores puedan alquilarlas. Desde el estacionamiento de Rosalía de Castro, uno de los que más actividad tienen de la ciudad, afirman tener una lista de espera de unas doscientas personas. «Esto no se mueve», reconoce un empleado del parking, en referencia a que hay muy pocas bajas de clientes y por tanto los que están interesados en entrar siguen esperando.