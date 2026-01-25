R. V.

Aparatoso accidente en una rotonda de Travesía de Vigo con tres coches implicados y cuatro heridos

La rotonda de Travesía de Vigo con Jenaro de la Fuente y Gregorio Espino ha sido escenario esta mañana de un accidente aparatoso pero sin consecuencias graves. Ocurrió pasadas las 12.30 horas cuando el conductor de un vehículo procedente de Gregorio Espino se saltó el ceda el paso y acabó colisionando contra otros dos turismos. Como resultado de este impacto cuatro personas sufrieron heridas aunque todas de carácte leve, según fuentes de la jefatura de la Policía Local.