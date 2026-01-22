La UVigo ya circula en vehículo autónomo

La movilidad de estudiantes y trabajadores en el campus sumará una tecnología de vanguardia a partir del mes de febrero. Una lanzadera autónoma y conectada de la UVigo y el CTAG unirá seis puntos de As Lagoas-Marcosende en un recorrido circular de 3 kilómetros. Con una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora y la presencia de un operario obligada por ley, el vehículo permitirá validar los sistemas de conducción autónoma en un entorno real, así como poner a prueba su ciberseguridad. Más información