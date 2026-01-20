Puerto de Vigo

Inician la operativa para recolocar, retirar y estabilizar los contenedores dañados del buque María Francisca

La Autoridad Portuaria de Vigo ha iniciado la compleja operativa de remoción y estabilización de la carga del buque «María Francisca», atracado en la cabeza del muelle Transversal tras el incidente sufrido la semana pasada en aguas portuguesas a causa de un fuerte temporal al sur de Aveiro, que provocó el corrimiento de parte de sus contenedores; tras inspecciones técnicas y reuniones de coordinación, se ha activado un dispositivo de alta precisión que prioriza la seguridad y la protección ambiental, con trabajos únicamente en condiciones atmosféricas favorables y con luz natural, además de barreras anticontaminación, lona impermeable y un perímetro de seguridad, empleando la grúa del propio buque, una grúa móvil y medios específicos para el acceso y el enganche, previendo que las labores se prolonguen varios días si la meteorología lo permite.