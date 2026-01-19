El escudo del Celta y un olivo plantado en el año de fundación ya presiden el entorno de Balaídos
El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha sido el encargado de destapar la silueta que preside la rotonda más próxima al estadio municipal. Un escudo en piedra del Celta, apoyado sobre una base con forma de V, acompañado por un árbol de 102 años de antigüedad. «Un olivo que se plantó cuando fue fundado», añadía el regidor sobre esta nueva 'Oliveira dos Cen Anos' que acompañará al club en su futuro. La primera de las figuras se intuía desde hace varias semanas, pero se ha esperado a la finalización de los trabajos para poder anunciarlo abrir de forma oficial. Más información
Últimos vídeos
BIOLOGÍA COGNITIVA